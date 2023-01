Migranti | soccorsi in mare in 41 dalla Geo Barents su richiesta Italia

AGI - Agenzia Italia

- La nave di Medici Senza Frontiere ha salvato un gruppo di persone in difficoltà al largo della Libia. E' il primo intervento autorizzato dopo l'approvazione del decreto sulle ...... un luogo di ritrovo per moltiche vivono e lavorano nella zona. La zona di Vittoria (... Immediatamente alcune delle persone ancora presenti hanno chiamato i, ma quando gli operatori ... Arrivati in Sicilia i 500 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera La nave di Medici Senza Frontiere ha salvato un gruppo di persone in difficoltà al largo della Libia. E' il primo intervento autorizzato dopo l'approvazione del decreto sulle Ong ...La vicenda è accaduta a Vittoria (Ragusa), dove un giovane sarebbe stato ucciso con coltelli e spranghe per aver fatto un apprezzamento a una ragazza ...