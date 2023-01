Migranti | nel 2022 sono sbarcate in Italia più di 100mila persone

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Secondo i dati del Viminale, dall’1 gennaioal 30 dicembrearrivate 104.061, contro le 67.034 del 2021 e le 34mila del 2020. La Geo Barents, nave di Medici Senza Frontiere, è l'unica nave di una Ong tornata in mare dopo l'approvazione del decreto che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare da parte delle Organizzazioni non governative

