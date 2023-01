Michelle Hunziker si diverte con il cane Odino | ' Chissà a cosa starà pensando?' La storia è esilarante

Liberoquotidiano.it

ama alla follia i suoi cagnolini ( Leone , Odino e Lilly Junior ) e non lo ha mai nascosto. La conduttrice svizzera si diverte a postare sul proprio profilo Instagram video che la ...Bastian è la sua nuova fiamma e dopo le vacanze in montagna con, sarà al volta di Bangkok Bisognerà aspettare per scoprirlo. Il viaggio di Totti e Noemi L'ex capitano della Roma, ... Michelle Hunziker, sfogo durissimo: "Quante volte ho detto sì" Michelle Hunziker ama alla follia i suoi cagnolini (Leone, Odino e Lilly Junior) e non lo ha mai nascosto. La conduttrice svizzera si diverte a postare sul proprio profilo Instagram video che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...