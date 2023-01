Michelle Hunziker | la confessione dopo Capodanno | ' Ho preso i drenanti dopo tutto l' alcool che abbiamo bevuto | ora però'

ilgazzettino.it

non poteva non cominciare il nuovo anno con una carica di simpatia e positività . La showgirl svizzera, che tra poco diventerà nonna per la prima volta, sta trascorrendo delle ...Il gossip indaga:e Tomaso Trussardi stanno ... Michelle Hunziker, auguri vintage per Capodanno: «Buon 2023!» con Loredana Bertè Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Michelle Hunziker non poteva non cominciare il nuovo anno con una carica di simpatia e positività. La showgirl svizzera, che tra poco diventerà nonna per la prima volta, ...