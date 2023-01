“Mi hanno informata in confessionale” GF Vip 7 | Oriana lo dice a Onestini | interviene la regia

(Di lunedì 2 gennaio 2023)Marzoli censurata dal GF Vip. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio gli inquilini della Casa sono stati svegliati dalle urla diMarzoli e Dana Saber. Le due sono state protagoniste di una lite furiosa durante la quale sono volate parole grosse. Tutto è nato dal fatto che Dana, infastidita dal fatto cheavesse spostato le sue scarpe, ha aperto l’armadio della venezuelana e lanciato le sue cose a terra. La modella l’ha affrontata quando lei era già al letto. “Vuoi una clip disperatamente perché non sei nessuno qua. Ridicola – ha urlatoMarzoli a Dana Saber – Questo è mio, non ho toccato niente di suo. Ha messo le sue scarpe nel mio armadio senza chiedermi il permesso. Ridicola!”. La marocchina ha ribattuto: “Sei stata tu a lanciare le mie scarpe”, mal’ha ...

