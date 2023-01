Meteo | prosegue anticiclone | martedì debole perturbazione Nord

Radio Lombardia

"Dopo questa svista dell'anticiclone -Sanò - le cose torneranno al trend abituale di questi ultimi 10 giorni, ovvero con il ritorno della nebbia sulla Pianura Padana, la presenza di molte ...anche nel nuovo anno il caldo anomalo, per l'alta pressione di matrice subtropicale che si ...di matrice sub - tropicale interessa senza sosta anche il Mediterraneo portando condizioni... Meteo, prosegue l’anticiclone, temperature oltre la media Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ..."I primi giorni del nuovo anno saranno ancora contraddistinti dall'imponente presenza dell'anticiclone africano che però verrà temporaneamente ferito dall'arrivo di una debole perturbazione": sono le ...