Meteo | nubi e pioggia al centro-nord | nuvole sulla Sicilia

iLMeteo.it

... l'alta pressione sarebbe distesa tra Atlantico e Mediterraneo, con condizioniasciutte in Italia e con la presenza di nebbie ebasse . Solo sul lato termico potremmo avere qualche ...Entrando nel dettaglio, avremo molto nuvoloso o coperto al mattino,sparse di passaggio al pomeriggio, nebbia densa o in banchi alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà ... Meteo Arbatax 2/01/2023: nubi sparse oggi e nei prossimi giorni In questi giorni sono previste deboli piogge sul Nord Ovest, ma le temperature resteranno alte. Il cambio di marcia nel fine settimana ...Non è la primavera dello scorso capodanno ma le temperature sono alte. Una situazione che andrà avanti almeno per tutta questa settimana ...