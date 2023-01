Meteo | il freddo invernale è ancora lontano | ma un’altra perturbazione è in arrivo

Meteo Giornale

Stando alle proiezioni, dunque, appare evidente che la seconda metà dell'inverno italiano si contraddistinguerà per un forte ribaltamento climatico all'insegna del, previsioni per l'...Secondo gli esperti si tratta di due facce della stessa medaglia, quella del cambiamento climatico, legate alle conseguenze del jet - stream: ecco cosa significa L'ondata diin Giappone , la ... Meteo: la più grande ondata di freddo degli ultimi 50 anni! In attesa della svolta Carrara, previsioni meteo per il 2/01/2023. Giornata prevalentemente nuvolosa, temperatura minima 13°C, massima 14°C ...Dicembre 2022 è stato un mese dal meteo piuttosto fiacco, con freddo solo limitato al Nord e davvero poche piogge al Sud, condite da temperature fuori stagione. Ma allora ci sono prospettive di pioggi ...