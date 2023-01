Mercato italiano - Il bilancio del 2022 è nero | immatricolazioni quasi ai minimi storici

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ildell'auto chiude un altro 'annus horribilis'. Il, nonostante il rimbalzo autunnale legato alla bassa base di confronto con l'ultima parte del 2021, ha sì beneficiato di una miglior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita, ma ha pagato diversi fattori negativi tra cui il flop degli incentivi alla rottamazione e le pesanti incertezze macroeconomiche legate soprattutto alla guerra in Ucraina. I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili non lasciano adito ad alcun dubbio su una domanda in persistente crisi: l'anno scorso lesi sono attestate su 1.316.702 unità, un livello sostanzialmente in linea con le stime più recenti e inferiore del 9,7% rispetto al 2021. Inoltre, il dato è molto lontano dalla media dei 2 milioni del primo decennio ...