Mercato – Inter sempre in corsa per Thuram | le utlime

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Marcusobiettivo didell’Uno degli obiettivi didell’sembra essere l’attaccante francese Marcusche dall’1 febbraio sarà libero di firmare per un’altra squadra essendo in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. Forte la concorrenza per i nerazzurri che però non si vogliono arrendere. “A dispetto della concorrenza, l’non ha alzato bandiera bianca per Marcus. Il top sarebbe averlo a gennaio, finestra nella quale il Newcastle farà fuoco e fiamme per anticipare tutti; se invece il figlio d’arte rimarrà a Mönchengladbach fino a giugno, i nerazzurri gli proporranno 5 milioni netti a stagione. Abbastanza per spuntarla su Bayern Monaco, Manchester United e sulle altre grandi d’Europa ...