Meno ricchi | meno influenti Gli oligarchi ucraini dopo l’invasione

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La guerra in Ucraina, oltre a colpire masse di poveri già poveri, ha colpito anche le fortune di alcuni tra gli uomini piùdel Paese. Prima delqueste persone regolavano la vita economica e politica ucraina gestendo sostanzialmente qualunque settore produttivo. La guerra ha sparigliato le carte. Chi possiede mezzi di traporto, miniere e impianti ha visto le bombe cadere sulle infrastrutture. Chi possiede banche e sistemi di telecomunicazione ha visto gli attacchi cibernetici e gli espropri russi. Chi possiede terreni agricoli fa i conti con le mine e il crollo delle esportazioni. Secondo il quotidiano Politico, la presa deglisulla vita del Paese ne ha risentito. Anche prima della guerra Volodymyr Zelensky aveva portato avanti degli sforzi per ridurne l’influenza politica e...

