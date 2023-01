Memo Remigi deluso parla di indifferenza e cattiveria

(Di lunedì 2 gennaio 2023), licenziato dalla Rai e dal programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, pensava che sarebbe andata in modo diverso, che dopo un po’ qualcuno sarebbe tornato sui suoi passi.ha scritto il primo post del 2023, non cita Jessica Morlacchi né altri o altro che sia riferito in modo diretto alla molestia che l’ha portato lontano dalla tv madellache caratterizza la vita di molti. Spera nella sincerità e nell’apertura del cuore ma non è chiaro se la sua speranza sia per un ritorno tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno o se per il cantautore quello è ormai un capitolo chiuso. Si augura che il nuovo anno cancelli le incomprensioni e l’, non c’è dubbio che queste parole siano per ...

Per un Riccardo Fogli squalificato da un reality per una bestemmia e subito riammesso in prima serata, c'è uncacciato in via definitiva dal piccolo schermo. . "Capodanno in musica 2023", ...... sembrerebbe, dei favori di un medico poi arrestato che le avrebbe fornito un falso certificato vaccinale al fine di avere un Green Pass , citando per altro la assai diversa vicenda di, ... Memo Remigi: Spero che il nuovo anno cancelli incomprensioni e ... Il cantautore inizia l’anno con un augurio, facendo un chiaro riferimento alla sua esclusione da Oggi è un altro giorno per la vicenda Morlacchi ...La televisione non è un luogo edenico, il luogo della «pace», dell’assenza di gesti prima di quel gesto che inaugura l’imperfezione del vivere. Non ...