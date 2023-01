Melucci | «Ripartiamo dall’impegno di chi si prende cura di Taranto | per un 2023 ricco di speranza»

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’esempio più bello di quanto si possa amare la nostra città, dopo un primo giorno dell’anno cosìdi buoni propositi, ce l’hanno dato i tanti lavoratori che sin dalle primissime ore di ieri mattina si sono presidi. Dagli operatori di Kyma Ambiente a quelli delle forze dell’ordine, dai sanitari di 118 e Pronto Soccorso ai Vigili del Fuoco, tutti hanno offerto più del loro impegno per garantire decoro e sicurezza, dopo la notte più lunga dell’anno.da questo, non dall’inciviltà di chi non ama la città, per costruire undi. RinaldoSindaco e presidente della Provincia difirst appeared on Tarantini Time Quotidiano.