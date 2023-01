(Di lunedì 2 gennaio 2023)archivia l'ormai passato e si prepara al: il 2023. I propositi per l'appena cominciato li rivela in una story Instagram in cui rende noto cosa farà e, in ...

leggo.it

Addio 2022.archivia l'anno ormai passato e si prepara al nuovo: il 2023. I propositi per l'anno appena cominciato li rivela in una story Instagram in cui rende noto cosa farà e, in primo piano, ...Capelli 2023: tutti i tagli da provare guarda le foto Leggi anche ›cambia look: nuovo taglio e nuovo colore (goloso) per le feste › Jenna Ortega è l'ispirazione per il ... Melissa Satta, addio 2022 e spazio al nuovo anno: «Sono felice di...» Diletta Leotta coperta di cristialli, Federica Panicucci col rosso portafortuna e Giulia Salemi graffia: i look delle vip per San Silvestro ...Si prevede un anno ricco di amore... e alcol per Melissa Satta. La modella pubblica su Instagram un post ironico sulle componenti più importanti del 2023 per il suo ...