Media | revoca immunità chiesta per Cozzolino e Tarabella

Secondo quanto riportato dai quotidiani belgi Le Soir e Knack, la giustizia belga ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare all'Eurocamera per gli eurodeputati di S&D Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. "Confermiamo di aver avviato la richiesta di revocare l'immunità parlamentare a due membri del Parlamento europeo ma non daremo i nomi o altre ..." Non si ferma lo scandalo Qatargate. La giustizia belga vuole andare avanti con le indagini.