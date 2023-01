‘Maurizio racconta…’ | Mattia Furlani | il miglior exploit di un U20 nel 2022 Tennis femminile | il ritorno delle azzurre

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023), LA RISCOSSADONNE D’ITALIA Dopo gli uomini, ritroveranno anche le donne italiane un ruolo da protagoniste nelmondiale? Sembrerebbe proprio di sì. Dopo la straordinaria generazione d’orovarie Pennetta, Schiavone, Errani e Vinci, eravamo rimasti per alcune stagioni al largo delche conta. Ma ora sembra che la tendenza sia cambiata e i numeri parlano chiaro. Ben cinquehanno chiuso la stagione tra le prime 70 del mondo: Martina Trevisan (28), Lucia Bronzetti (57), Jasmine Paolini (63), Elisabetta Cocciaretto (66) e Camila Giorgi (68). Da tanto tempo non si verificava una situazione simile. In termini di età, Cocciaretto (21 anni) e Bronzetti (23) sono quelle più avvantaggiate per scalare ulteriormente il ranking WTA, ...