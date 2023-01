Mattarella firma il decreto Ong sui flussi migratori. La Geo Barents salva 41 persone

La Pressa

- La nave di Medici Senza Frontiere ha salvato un gruppo di persone in difficoltà al largo della Libia. E' il primo intervento autorizzato dopo l'approvazione del decreto sulle ...Direte: embé Beh, Lorusso era il compagno di liceo di Speranza ed è quello che oggile ... - Solito predicozzo di Sergio, ma almeno ha iniziato riconoscendo la novità di un premier ... Mattarella firma: il decreto anti-rave è legge Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge recante "disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori", detto anche dl ong. Lo si è appreso al Quirinale. (AN ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...