Mattarella delude gli sfascisti | sinistra senza sponda del Colle

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Garante della Costituzione e custode di una democrazia che ha dimostrato di saper essere «matura». È questo il ruolo che Sergiocontinua a voler interpretare nel primo anno del suo secondo - «inatteso» mandato. Il discorso di fine anno pronunciato la sera di San Silvestro dalla Sala della Musica della Palazzina del Quirinale sembra quasi volerlo ribadire, ribattere la misura. Per evitare equivoci o possibili fraintendimenti. È la prima volta, infatti, che il presidente della Repubblica si rivolge agli italiani da quando a palazzo Chigi c'è Giorgia Meloni. Non ci sono moniti, però. Per il Capo dello Stato l'arrivo di una donna alla guida del Governo rappresenta una «novità di grande significato sociale e culturale», manon intende fare della leader FdI e del suo esecutivo, per di più nato appena pochi mesi fa, gli unici ...