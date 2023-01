Massimo Bossetti | il desiderio della moglie Marita Comi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) «Solo una vita normale». È questo ciò che chiede(44 anni),di, condannato in via definitiva all’ergastolo il 12 ottobre 2018 per l’omicidio di Yara Gambirasio. La donna, dopo quasi 9 anni dal giorno dell’arresto del muratore di Mapello, continua a credere nell’innocenza del marito. Leggi anche l’articolo —> Caso Yara Gambirasio, pm finisce indagata: cos’è successo, la: “Desidero ancora una vita normale” A riportare i pensieri e lo stato d’animo diè il fratello Agostino, che in un’intervista concessa sulle pagine de “Il Giorno” ha raccontato: «Mia sorella cerca di tirare avanti, la vita ...

