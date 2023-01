Massacro nella città più pericolosa al Mondo | si contano le vittime dopo l’assalto alla prigione

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Assalto con mezzi blindati contro ladi Ciudad Juarez, una delle più pericolose del Messico: lo scontro a fuoco si è concluso con una carneficina. Un assalto con mezzi blindati contro il carcere di Ciudad Juarez che si è concluso con la morte di dieci guardie carcerarie e quattro detenuti. Un veroquello andato in scenadallo stato di Chihuahua, al confine con El Paso, in Texas. Attacco al carcere di Juarez – Foto: AnsaCiudad Juarez è una dellepiù pericolose al, dove i cartelli della droga combattono una guerra senza esclusione di colpi. Una guerra che ogni anno lascia sul campo migliaia di. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, domenica mattina attorno alle 7, un numero imprecisato di mezzi blindati ha raggiunto ...

