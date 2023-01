Martina Navratilova | ' ' Ho un tumore alla gola e al seno | ma lotterò con tutte le mie forze'

Corriere della Sera

L'ex campionessa di tennisha annunciato di avere un cancro alla gola e al seno. Per l'ex numero uno del mondo si tratta di una nuova diagnosi negativa: precedentemente si era sottoposta a cure per un cancro ...La leggenda del tennisha annunciato che le è stato diagnosticato un doppio tumore, alla gola e al seno, al primo stadio. 'È un doppio colpo serio, ma ancora risolvibile', ha dichiarato al sito della Wta,... Martina Navratilova ha di nuovo il cancro: «Alla gola e al seno, lotterò con tutte le mie forze» Martina Navratilova ha annunciato che le sono state diagnosticate due forme di cancro, alla gola e al seno. I controlli medici sono partiti per l'ex campionessa di tennis nello scorso novembre quando ...Martina Navratilova, una delle tenniste più forti di tutti i tempi, ha annunciato che le sono stati diagnosticati due tumori, uno alla gola e l’altro al seno. Navratilova, che 66 anni, ha raccontato c ...