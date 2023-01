Martina Navratilova | ' Ho un doppio cancro Lotterò con tutte le mie forze' - Sport - Tennis - quotidiano net

La Gazzetta dello Sport

L'ex numero uno del tennis femminile, Martina Navratilova (66 anni), ha sviluppato due forme di cancro, alla gola e al seno. La tennista ceca ha raccontato del suo stato di salute in un'intervista al The Times: "Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile. Sarà doloroso, spero in un esito favorevole"