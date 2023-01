(Di lunedì 2 gennaio 2023) La 66enne ex campionessa vincitrice di 18 slam, con doppia cittadinanza americana e ceca: «Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile»

Corriere della Sera

L'incubo perè tornato. La leggenda del tennis, all'età di 66 anni, è costretta adesso a lottare nuovamente contro un tumore . Lo aveva già fatto in passato, esattamente nel 2010, quando gli ...è malata di cancro. All'ex numero 1 del tennis mondiale è stato diagnosticato un tumore alla gola e al seno., 66 anni, in passato si era sottoposta a cure per un cancro ... Martina Navratilova ha di nuovo il cancro: «Alla gola e al seno, lotterò con tutte le mie forze»- Corriere.it La leggenda del tennis Martina Navratilova ha annunciato che le è stato diagnosticato un doppio tumore, alla gola e al seno, al primo stadio. «È un doppio colpo serio, ma ancora risolvibile», ha ...La leggenda del tennis Martina Navratilova ha annunciato che le e' stato diagnosticato un doppio tumore, alla gola e al seno, al primo stadio. "E' un doppio colpo serio, ma ancora risolvibile", ha dic ...