Mario Bressan muore solo a 90 anni | i figli non vogliono pagare il funerale | «Era insopportabile»

PADOVA - Si era allontanato da tutti, famiglia e amici, e da anni viveva solo nella sua casa in via Palù nel comune di Grantorto (Padova). Mario Bressan, 90 anni, è morto lo scorso 13 dicembre ma nessuno ha richiesto il suo corpo che giace ancora all'obitorio di Cittadella nell'attesa dei funerali. Nessuno tra figli e familiari sembra voler pagare il funerale: «Era insopportabile»