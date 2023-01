Marcello Pera | “Ratzinger ha ridato dignità all’Europa cristiana Con Bergoglio molte differenze”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un’antica amicizia, nata quando, oggi senatore di Fratelli d’Italia, era presidente del Senato e Josephnon era ancora Papa., in una intervista al Corriere della Sera, ricorda come nacque: “Era il 2004, lui era prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Avevo letto parecchio delle sue opere negli anni precedenti. Andai a trovarlo una prima volta e da li’ iniziò una serie di incontri non fissi ma molto frequenti”. Con il Papa emerito, il senatore aveva anche scritto un libro a quattro mani, ‘Senza radici’. L’amicizia e il libro sull’Europa che non doveva vergognarsi… L’idea “venne a lui – ricorda -. Aveva letto la lezione magistrale che avevo tenuto alla Pontificia università lateranense, io il suo intervento alla conferenza sull’Europa alla quale lo aveva invitato nella sala ...

Il Fatto Quotidiano

Un'antica amicizia, nata quando, oggi senatore di Fratelli d'Italia, era presidente del Senato e Joseph Ratzinger non era ancora Papa., in una intervista al Corriere della Sera, ricorda come nacque: 'Era il 2004, ...Ebbero rapporti stretti con Ratzinger anche Napolitano, Ciampi, il 'collega filosofo'e soprattutto Francesco Cossiga. Con quest' ultimo parlavano in tedesco, soffermandosi sui grandi ... Morte del papa emerito Joseph Ratzinger, Marcello Pera: “Ultimo grande difensore della civiltà… Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Un'antica amicizia, nata quando Marcello Pera, oggi senatore di Fratelli d'Italia, era presidente del Senato e Joseph Ratzinger non era ancora Papa. Pera, in una intervista.Caro direttore, in extremis, l’ultimo giorno, dell’anno Benedetto XVI è "giunto alla casa del Signore" dai suoi ...