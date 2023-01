Mara Venier | arriva la dichiarazione choc inaspettata | “Sono stata…”

Fanpage.it

I ruoli tra Paolo Fox esi sono capovolti quando è stata la stessa conduttrice a fare delle previsioni. Domenica In, Paolo Fox ospite da: la rivelazione L'astrologo, a ...Nella puntata di Capodanno di 'Domenica In',ha ospitato, tra i tanti, Alessandro Ristori, cantante originario di Faenza, classe 1979. L'artista si è presentato con un outfit anni Settanta, con pantaloni a zampa di elefante e con una ... Dalila Di Lazzaro: 11 anni a letto per dolore cronico, Venier piange quando la incontra a Domenica In L'amore, la sua vita professionale e privata, e quel passato difficile. Mara Venier si è confessata in una recente intervista ...Nella prima puntata del 2023 di Domenica In è arrivato in studio Paolo Fox. Mara Venier ha fatto una battuta al marito Nicola Carraro.