Manovra 2023 | libretto famiglia e contratto prestazione occasionale | le novità

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Laintroduce “importanti” per quanto riguarda ile ildi. In particolare, dall’1° gennaio, è previsto l’aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall’utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro; l’accesso aldiper gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori. Lo ricorda l’Inps in una nota, nella quale ricorda inoltre come per le imprese agricole sono ...

Sky Tg24

...significa che una famiglia media nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 31 marzo... più incisivi di quelli finora previsti in". Le soluzioni contro il caro energia Secondo ...Laintroduce 'importanti novità' per quanto riguarda il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione occasionale. In particolare, dall'1° gennaio, è previsto l'aumento a 10.000 euro ... L’alfabeto della Manovra 2023: tutte le misure della legge di Bilancio, dalla A alla Z Con la Manovra ci aspetta un nuovo aumento stipendi grazie alle novità sul taglio del cuneo fiscale. A chi aumenta di più la busta paga nel 2023.e i sensori permettono di affrontare qualsiasi manovra senza problemi e lo sterzo, ben calibrato e leggero, è di notevole aiuto nel non faticare in questi frangenti. In autostrade e in zone ...