Mandorlini | “Il Napoli ha meritato di essere primo Sulla gara contro l’Inter…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023): ''Per Inter-conta il risultato finale. I nerazzurri hanno 11 punti di svantaggio sule credo faranno di tutto per accorciare'' A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, allenatore e ex calciatore. Queste le sue parole: “La ripresa del campionato? È un’incognita un po’ per tutti. Tante squadre proveranno ad apportare degli accorgimenti. Cercheranno i punti deboli delche fino ad ora non penso ne abbia avuti. -afferma- Non penso che la consapevolezza delpossa cambiare per un periodo di sosta. I valori non si discosteranno tanto rispetto a quanto visto nella prima parte. Passi falsi non ne devono commettere le inseguitrici delperché il ...