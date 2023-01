Mancini | ' Spero che il Qatar ci serva da lezione'

Sky Sport

...in Qatar La speranza diè chiara: quella che la mancata qualificazione della nostra Nazionale ai Mondiali in Qatar rappresenti una forte motivazione al riscatto per tutto il gruppo: '......in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri". Il Mondiale in Qatar secondo. Il Mondiale mancato in Qatar, che ha visto l'esclusione dell'Italia ha segnato la ... Il 2023 di Mancini: "Spero sia l'anno di Chiesa e Zaniolo. Scudetto Napoli favorito" A tutto Roberto Mancini. Il CT della nostra Nazionale ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di tanti temi. Da ciò che è stato per lu ...Roberto Mancini spera che la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali in Qatar rappresenti una forte motivazione di riscatto per la Nazionale ...