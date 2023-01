Mancini | «Kvara? Cinque anni fa mio figlio me ne parlò come di un fenomeno | aveva ragione»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto. Si parla di Mondiale, di occasione persa per l’Italia, del campionato di Serie A e ovviamente del Napoli capolista. Achi lo scudetto? «Questa è troppo difficile, e dopo 50 giorni di sosta anche di più. Ma il Napoli ha buone possibilità: otto punti di vantaggio e un gruppo collaudato che ha anche aggiunto due-tre giocatori forti». Il Napoli sarà danneggiato dallo stop, o gli serviva? «Difficile parlare di vantaggio: erano in una condizione psicofisica straordinaria. Ma è anche vero che un momento di difficoltà in una stagione arriva sempre: magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre».parla ditskhelia, che in una recente intervista ha detto: «Inutile studiarmi con i video». «MioAndrea ...

