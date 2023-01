Mancini | 'Il 2023 che sogno è l'anno dell'Italia di Chiesa e Zaniolo Per lo scudetto dico Napoli Milan e Inter'

La Gazzetta dello Sport

...ha un problema muscolare e che potrebbe quindi non essere a disposizione Solita difesa con, ... Spalletti deve scegliere solo dietro Per la prima (super) sfida del... alle 20.30, al cinema don Fiorentini è in programma la proiezione del film "La bella stagione" (regia di Marco Ponti), il documentario sulla cavalcata della Sampdoria di Vialli enella ... Mancini: "Il 2023 che sogno, l'anno dell'Italia di Chiesa e Zaniolo. Scudetto Dico Napoli" Roberto Mancini, c.t. dell'Italia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: Undici vittorie prima della sosta: Napoli danneggiato dallo stop, o gli serviva "Difficile parlare di vantagg ...Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato della corsa scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.