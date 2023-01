Manas Dhamne | il baby prodigio alla corte di Piatti

Ubitennis

Ci sono sconfitte che valgono quanto vittorie, o forse anche di più. Come quella di Manas Dhamne al primo turno del Tata Open Maharashtra, perché all'ATP 250 di Pune il giovane talento indiano ha fatto il suo esordio in mezzo ai grandi ad appena 15 anni e ha pure rimediato un'ottima ...6 - 2 6 - 4. Manoj, 80° del ranking junior, è un quindicenne indiano che si allena a Bordighera da Riccardo Piatti ed è considerato il prossimo fenomeno " perlomeno dell'India ".