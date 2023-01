Malore in fabbrica | ragazzo di 29 anni si accascia davanti ai colleghi di lavoro e muore

ilmessaggero.it

Morto a 29 anni per unavuto in. La vittima è un 29enne di Orvieto , che si è accasciato davanti ai colleghi di lavoro e non ha più ripreso conoscenza, lasciando tutti sotto choc. Inutili i tentativi di ...... fondatore di Acciaitubi 11/02 - Mandello: la 'nuova'Moto Guzzi, "via libera" ai lavori ... "Fate attenzione" 27/05 - Cernusco piange il volontario Alberto Stucchi, colpito da unsul ... Orvieto, malore in fabbrica mentre è a lavoro: muore a 29 anni Morto a 29 anni per un malore avuto in fabbrica. La vittima è un 29enne di Orvieto, che si è accasciato davanti ai colleghi di lavoro e non ha più ripreso conoscenza, lasciando tutti sotto choc. Inuti ...Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 2 gennaio 2023 in un'azienda nella zona industriale di Fontanelle di Bardano , ad Orvieto , in ...