Magrini attacca Meloni | che scandalo l’Aifa che fa politica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/Giordano nicola-.mp4 A proposito di tromboni, abbiamo il primo trombone dell’anno: Nicola, direttore generale del, l’Agenzia Italiana del Farmaco, uno dei templi della medicina che vigila sulla nostra salute in nome della scienza pura. Ebbene, cosa fa oggi Nicola? Fa quello che hanno fatto prima di lui i suoi esimi colleghi Lopalco, Crisanti, Pregliasco: la butta in. Rilascia un’intervista al primo numero dell’anno della Repubblica in cui parlando dei vacciniil governo. Liberissimo, per carità. Ma colpisce che ancora una volta coloro i quali sono i rappresentanti della scienza, che hanno pure incarichi istituzionali e che ce l’hanno menata per mesi con la storia della purezza ...