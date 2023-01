Maestra uccisa a Bagheria dalla figlia | prima parla di suicidio | poi crolla

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 2023 si apre con una atroce notizia di cronaca nera che arrivaSicilia. Un omicidio. La vittima è unache insegnava alle scuole elementare . Teresa Spanò, aveva 55 anni, viveva a. Poche ancora le informazioni che arrivano alla stampa dopo l’omicidio. Dal poco che si apprende, sappiamo che la Spanò è statadiciassettenne questa mattina intorno alle 8 in un’abitazione di corso Butera a, in provincia di Palermo. La donna insegnava alla scuola elementare di Casteldaccia, comune anche questo in provincia di Palermo.: è stata laA lanciare l’allarme è stata la stessache in un primo ...

Sarebbe stata uccisa dalla figlia 17enne la maestra elementare di 55 anni trovata morta nella sua abitazione a Bagheria, nel Palermitano. La minorenne è in stato di fermo per omicidio volontario. La donna, 55 anni, era maestra elementare. Fermata per omicidio la figlia 17enne: avrebbe confessato il delitto al termine di un lungo interrogatorio. Vittima Teresa Spano, 55 anni, insegnante elementare. Tragedia a Bagheria, in provincia di Palermo.