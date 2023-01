Madreperla di Guè Pequeno | il nuovo album con Rkomi | Sfera Ebbasta | Mahmood e Marracash | la tracklist

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 2023 sarà l’anno didi Guè, ildi Cosimo Fini con tanti ospiti. Il rapper milanese lo ha annunciato con un video a sorpresa, nel quale vediamo Jerry Calà testimonial dell’Hotele i volti di tutti gli ospiti che troveremo all’interno della. Laè svelata, infatti, da un QR code che compare al termine del filmato. Guèsi riprende ufficialmente la scena dopo Gvesus (2021) e Mr. Fini (2020), e lo fa in compagnia di nomi eccellenti:, Massimo Pericolo, Paky, Anna, Bassi Maestro e Shablo. Tutti gli ospiti, del resto, compaiono in ordine sparso nel cortometraggio ...

Beautydea

Nei panni del direttore della struttura, l'attore parla in camera e cerca di presentare i pregi (poco visibili) del Grand Hotel, che si capisce essere il titolo dell'album didi cui ...' è il titolo del nuovo progetto discografico di. A svelare i dettagli di questa sua nuova uscita un post sul Ig del rapper. Nel post compare come protagonista principale Jerry Calà, nei ... Douglas Calendario Avvento 2022: in 5 versioni!