Lutto nel motorsport - Addio a Ciccio | il calzolaio dei piloti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Da lui passavano tutti, dai più grandi ai gentleman driver, da Niki Lauda e Mario Andretti agli specialisti della Targa Florio come Nino Vaccarella, dalle leggende dell'Endurance come Ickx, Elford e Siffert ai big dei rally, del calibro di Munari e Andruet. Perché i piedi sono una cosa delicata e quelli deiancor di più. E lui, Francesco Liberto da Cefalù, sapeva trattarli come pochi altri., come lo chiamavano tutti, era ilper eccellenza dei, amato e stimato in tutto il mondo: se n'è andato in punta dei piedi, a va sans dire, all'alba del nuovo anno, dopo averne lasciati scorrere 87. Anche se la sua bottega sul lungomare siciliano non era più attiva da qualche tempo, il suo personaggio continuava a restare nella leggenda delle corse, tanto da meritare articoli sulle riviste e, ora, ...