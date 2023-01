Lunghi | medi o corti? Cinque trend per darci un bel taglio con l' anno nuovo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 gennaio 2023)ssimi: per il 2023 le tendenze tagli capelli soddisfano le esigenze di tutte le chiome. Leggeri, versatili, confortevoli e attuali, i tagli delnon stravolgono con look azzardati ma sono studiati per esaltare il capello stesso. Naturali e facili anche nella manutenzione. Capelli 2023: tutti i tagli da provare guarda le foto Leggi anche › Jenna Ortega è l’ispirazione per il primo ...