Lunedi 2 Gennaio 2023 Sky Cinema | Il giorno piu bello

BlogSicilia.it

Prima Lettura Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 1Gv 2,22 - 28 Figlioli, chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. ...Acquisti, cessioni e trattative terranno banco malgrado già mercoledì riprenderà la Serie A ed il 14la B . Un incrocio di partite e affari. Le squadre cercheranno i rinforzi giusti per ... Oroscopo del Giorno Lunedì 2 Gennaio 2023 Dopo il giorno di riposo e trasferimento fissato per oggi, lunedì 2 gennaio, riprenderà domani il Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo: si ripartirà da Oberstdorf, ...Scende in campo per la prima volta nel 2023 la Serie A di basket. Oggi, lunedì 2 gennaio, sono infatti previste le sette partite che completano il tredicesimo turno della regular season (nell’anticipo ...