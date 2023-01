L’ultimo tormentone vintage del 2022 è anche quello che apre il 2023

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Wednesday, la serie Netflix prodotta da Tim Burton, che avvicina la Famiglia Addams ai giorni nostri, ha riportato in classifica Goo Goo Muck (nella versione dei Cramps) con una scena di ballo particolarmente azzeccata (che poi è stata usataper un'importante gara di pattinaggio!). La teenager Mercoledì Addams la danza a modo suo durante la festa del college. Jenna Ortega, l’attrice che interpreta Mercoledì nella serie, ha dichiarato di essersi ispirata alle movenze rigide e gotiche di Siouxsie Sioux (Siouxsie And The Banshees) nel video di Happy House. Si tratta di un altro caso fortunato - Running Up That Hill in Stranger Things, Footloose in The Umbrella Academy - di brani che vengono “riesumati” dal passato e diventano virali grazie a qualche sequenza ben orchestrata. Una danza goth rock anni '80 e non solo La Ortega ha raccontato di aver personalmente ...