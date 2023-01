L' ultimo ingresso in campo di Pelè | la bara al centro dello stadio del Santos

La Stampa

Infantino: "Ogni paese abbia stadio intitolato a O Rei" Il presidente della Fifa, Gianni Infantino , è arrivato a Vila Belmiro per dare il suosaluto a Pelè. "Tutto il mondo, anche quello che ......per i medici in esclusività di rapporto si invia una perentoria disposizione di servizio! Da,... Il Ps, spesso impropriamente utilizzato, costituisce pur sempre la porta dipiù ... Brasile, l'ultimo ingresso in campo di Pelè: il feretro al centro dello ... . Quasi seimila ingressi il 1° gennaio nella “Domenica gratuita”. Vista la grande affluenza di visitatori, il museo rimarrà aperto mercoledì, durante il giorno di riposo settimanale L’anno 2023 si apr ...Si tratta del ventesimo Paese dell'Ue ad aderire all'euro, dopo Lituania (2015), Lettonia (2014) ed Estonia (2011).