L’ultimo aggiornamento di Telegram del 2022 porta molte nuove funzionalità

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 2 gennaio 2023)diper ildiverse: media nascosti, utilizzo archivio, nuovi strumenti di disegno, foto del profilo per i tuoi contatti e altro. Il rivale di WhatsApp ha lanciato un nuovopoco prima dell’inizio del 2023. Cartelle di, come crearle e perché dovresti Le novità deldiSecondo il blog ufficiale,diuna serie di, tra cui nascondere i media con effetti spoiler, nuovi modi per risparmiare spazio di archiviazione sul ...