Lukaku | «Spalletti ha fatto un ottimo lavoro | ora Osimhen è il migliore attaccante»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Matteo Barzaghi intervista Romeluper Sky Sport. L’belga sta rientrando da un infortunio che lo ha tenuto fermo diverso tempo ritardando l’exploit nell’Inter, dove è tornato dopo un anno al Chelsea. «C’è tanta soddisfazione, sono veramente contento di essere tornato qua. Ma non voglio tanto parlare, voglio fare i fatti. Sto lavorando forte con i preparatori e con compagni e allenatore. Adesso devo rispondere in campo». Racconta il momento del ritorno alla base. «Ero nervoso. Io voglio fare di tutto per aiutare questa squadra. Come ho sempre detto, l’Inter mi ha dato un’opportunità di cui avevo bisogno nella mia carriera. Ora siamo tornati insieme e vogliamo fare buone».parla del rapporto con i tifosi nerazzurri. «I tifosi dell’Inter sono veramente speciali, per me sono i migliori al mondo. Perché anche se ...

