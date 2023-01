Luca Argentero scandalizza i fan | “Perchè devi essere costretto a questa liturgia stramba?”

Stile e Trend Fanpage

Mentre si gode questi giorni di vacanza con la moglie Cristina Marino, la figlia Nina Speranza e il nuovo piccolino in procinto di arrivare,è anche al cinema con il nuovo film dal titolo 'I migliori giorni' uscito ieri. Si tratta di una storia a episodi, con un ricco cast, e quello dell'attore è dedicato alla festa di San ...Non solo la star de L'Avvocato del Diavolo , a C'è Posta Per Te quest'anno pare ci saranno anche: Can Yaman , Irama ,e Stefano De Martino , una manzeria al completo. Clicca qui per ... Cristina Marino e Luca Argentero in vacanza a Dubai: quanto costa ... L'attore ha invitato il pubblico ad uscire per il giorno di festa: "Sarà una figata pazzesca" Mentre si gode questi giorni di vacanza con la moglie ...Il 2023 sarà l'anno in cui molte coppie famose daranno alla luce il frutto del loro amore. Abbiamo scelto le cinque più amate dai fans. Scopriamo, allora, quali Vip diventeranno genitori nei prossimi ...