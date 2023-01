Lube in palestra | due trasferte nel mirino Mercoledì la cena con i tifosi

Leggi su seriea24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Primi allenamenti del 2023 in casa biancorossa. Reduci da otto vittorie consecutive tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca, ma con il finale di 2022 macchiato dall’eliminazione nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia all’Eurosuole Forum per mano dell’Allianz Milano come nella passata stagione, gli uomini di Chicco Blengini guardano avanti perché ad attenderli ci sono duedelicate. Secondi in classifica nella massima serie, i cucinieri affronteranno il primo match del nuovo anno alle 18 di sabato 7 gennaio sul campo del PalaPanini contro la Valsa Group Modena per l’anticipo 3° turno di ritorno della Regular Season, mentre alle 21 (ora italiana) di martedì 10 gennaio, i campioni d’Italia saranno di scena in Portogallo, nella tana dello Sport Lisboa e Benfica, con l’intenzione di legittimare il primato nella Pool C del massimo torneo continentale per ...