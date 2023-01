Lorella Cuccarini | è addio | Cosa aspettarci adesso

Leggi su newstv

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Attrice, conduttrice e cantante,è una delle showgirl più amate di sempre. Nel suo futuro, però, c’è un dolorososuccede Nel corso degli anni,non si è fatta sfuggire alcun occasione e ha colto al balzo ogni opportunità per crescere e migliorare sempre. Forse il suo segreto è proprio questo: non considerarsi mai arrivata e lasciarsi stupire, anche con alle spalle decenni di carriera invidiabile., è(newstv.it)Dopo anni come showgirl, cantante e ballerina, dove ha mostrato soprattutto le sue doti artistiche, l’arrivo ad Amici di Maria de Filippi ne ha invece svelato le doti da coach. Qui, infatti, è stata insegnante sia di ballo che di canto ed in entrambi gli ...