Lombardia | Bonetti | ' Pd con M5S abdica a riformismo | Moratti per vincere'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Letiziacorre per, con la concretezza di chi ha dimostrato di saper prendere in mano la situazione disastrosa della sanità della Regione, e di saper risolvere la situazione. In, il Pd sceglie di allearsi senza indugio con il M5S ea qualsiasi vocazione riformista. Lo abbiamo sempre detto: questo è ormai il nuovo corso del Pd”. Così Elena, vicepresidente della federazione Azione-Iv, a L'Aria che tira.

