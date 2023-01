L' omaggio di Mattarella e Meloni a Ratzinger

(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - Iniziano formalmente le esequie di Joseph Ratzinger, che verrà sepolto fra tre giorni ma oggi viene esposto a San Pietro per ricevere il saluto della gente. Giornata plumbea dopo un periodo di sole fuori stagione, non ci sono le folle oceaniche che scesero a Roma per la morte di Giovanni Paolo II. Per le forze dell'ordine si registrano quindicimila pellegrini. La fila scorre veloce e, anche se parte da fuori del Colonnato, basta un pugno di minuti, una volta passati i controlli di sicurezza, per arrivare al cordone rosso che segna il punto più vicino alle spoglie del Papa emerito. L'arrivo diL'afflusso inizia alle nove del mattino ma il primo ad entrare, già alle 8.50, in una Basilica vaticana chiusa ancora al pubblico, è il presidente della Repubblica Sergio. Insieme a lui la figlia Laura. Si ...

