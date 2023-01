(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ministro, l?anno che comincia non sarebbe finalmente quello giusto per il riscatto disul piano nazionale e internazionale? «Ciò su cui siamo molto concentrati...

vicino paese di Barisciano ad ascoltare la "Marcia di Josef Radetzky" e le musiche di Johann ... Esposizione abiti moda di Sophia Loren, Gina, Silvana Mangano e altre...". Anche il ...... da Ava Gardner a Ginaa Sophia Loren e Candice Bergen. In breve è divenuto uno dei ... disegnando i costumi per "Cosi è (se vi pare)" diretto da Franco Zeffirelli1985 e quelli del ... Lollobrigida: «Nel 2023 daremo a Roma i poteri da vera Capitale» Ministro Lollobrigida, l’anno che comincia non sarebbe finalmente quello giusto per il riscatto di Roma sul piano nazionale e internazionale «Ciò su cui siamo molto ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Molto lucida e profonda l analisi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Riflessioni e indicazioni condivisibili che guardano con speranza al futuro, ma che..