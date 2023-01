Logge del Grano - Comune | non si placa la polemica - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

'Dopo un incontro informale tenutosi nel gennaio 2022, la "non risposta" a firmaSindaco Ghinelli, protocollata dal Comune di Arezzo, è arrivata lo scorso 31 ...... sedeMuseo di Arte Contemporanea "Roberto Bilotti", si arricchisce da oggi di un'opera straordinaria, le "Vetrate" di Alfredo Pirri. Progettata specificamente per le aperture delledelle ... Logge del Grano- Comune: non si placa la polemica - Cronaca ... Erice, successo per il Capodanno: Piazza della Loggia si è colorata di suoni e musica. Ed ancora i linguaggi dell’arte, della ..."Dopo un incontro informale tenutosi nel gennaio 2022, la “non risposta” a firma del Sindaco Ghinelli, protocollata dal Comune di Arezzo, è arrivata lo scorso 31 agosto" ...